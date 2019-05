Magalli rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Adriana Volpe | il commento della

Giancarlo Magalli rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Adriana Volpe : Giancarlo Magalli è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Milano per diffamazione nei confronti della collega Adriana Volpe. A dare la notizia è il sito Dagospia che, ricordando come nel mirino ci sia un’intervista rilasciata dal conduttore al settimanale Chi – spiega che l’inizio del processo è fissato per il 15 luglio avanti alla quinta sezione del tribunale di Milano. LEGGI: Non è l’Arena, Giancarlo Magalli ancora ...

