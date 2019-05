La Mare Jonio è a Lampedusa Salvini | ' Sequestrata | ciao ciao'

Mare Jonio - Casarini esulta : "Porti aperti!". Poi si ritrova le ganasce alla nave : Bartolo Dall'Orto Su Twitter Mediterranea Saving Humans esultava per la Mare Jonio "in viaggio verso Lampedusa". Poi è arrivato il sequesto della nave da parte della Gdf Un saggio diceva: ride bene chi ride ultimo. Stamattina quando la Mare Jonio è entrata in acque italiane si era subito capito che la giornata sarebbe stata movimentata. C'era da capire, però, come sarebbe finita la vicenda. E soprattutto chi l'avrebbe spuntata ...