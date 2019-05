In Italia il più grande evento sull’osservazione della Terra

Non c'è più religione : in Italia in cinque anni credenti diminuiti del 7% : Gli atei e gli agnostici sono aumentati del 5%. L’80% del campione della ricerca è favorevole alla tassazione sugli immobili della Chiesa

Malattie e Vacanze : 7 Italiani su 10 temono gli insetti dei Paesi più esotici : Con l’arrivo della bella stagione gli italiani iniziano a pensare alle ferie estive e fantasticare con amici e partner sulle mete da scegliere. Sempre più persone scelgono Paesi lontani ed esotici, spesso mossi dallo spirito d’avventura che spinge ad esplorare nuovi mondi e culture, luoghi che mescolano storia e natura incontaminata. E se molto spesso il viaggiatore italiano è pronto ad affrontare i disturbi più comuni e tipici delle Vacanze ...

Giro d’Italia – A Bologna la presentazione dei team : le FOTO più belle del grande spettacolo : Nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, di fronte ad una Piazza Maggiore gremita, è stato lanciato il Giro 102 con la presentazione di tutte le squadre protagoniste Presentate ufficialmente stasera a Bologna le squadre al via del Giro d’Italia edizione 102. La corsa partirà sabato con una cronometro individuale di 8,0km. Un grande spettacolo di luci, colori ed esibizioni ha accompagnato il susseguirsi delle squadre.L'articolo Giro ...

Gli Italiani preferiscono sempre più gli acquisti online a quelli nei negozi fisici : Un nuovo reporto conferma che gli italiani amano sempre più effettuare i propri acquisti tecnologici online a discapito dei negozi "tradizionali" L'articolo Gli italiani preferiscono sempre più gli acquisti online a quelli nei negozi fisici proviene da TuttoAndroid.

Ismea : il pesce nel carrello della spesa delle famiglie Italiane - più salmone e prodotti congelati : “È una di quelle certezze consolidate rispetto al rapporto tra alimenti e salute: il pesce ci fa bene, è fonte di grassi polinsaturi, i medici consigliano di inserirlo più volte nella nostra dieta settimanale e le sue proteine nobili vanno bene per donne in gravidanza, bambini e persone anziane. Tutto vero, ma affinché faccia davvero bene alla nostra salute e a quella del mare, ci sono alcuni piccoli accorgimenti da tenere in ...

I 10 giovani marchi più influenti della moda Italiana : La moda italiana di oggi è fatta dai grandi nomi storici come i vari Prada, Gucci, Versace, Fendi e Giorgio Armani, certo. Ma anche da tutti quei giovani brand che sempre più spesso riescono a portare altissima la bandiera tricolore, specialmente grazie alla viralità dei contenuti social e a una presa importante sul pubblico dei più giovani. Ed è proprio questa nuova generazione di marchi a essere finita sotto la lente d'ingrandimento di Lyst, ...

Giro d’Italia 2019 : la classifica della nazioni più vincenti della storia. Italia nettamente al comando : Siamo ormai alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2019 e la trepidante attesa che ha caratterizzato le ultime giornate sta per essere ripagata. Lo spettacolo della 102a edizione della Corsa Rosa prenderà il via domani da Bologna e accompagnerà tifosi e appassionati per tre intense settimane al termine delle quali sarà noto il nome del vincitore. Il pubblico Italiano sosterrà compatto Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), alla ricerca ...

ESCLUSIVA On. Nevi - FI - : "L'Europa e l'Italia siano più competitive rispetto alle sfida globale che ci pongono economia come Cina - Stati ... : Ma accanto a questo occorre, proprio per riaffermare questi valori, spendersi per una politica estera europea che possa costruire le condizioni per arrivare a quella che il Presidente Berlusconi e il ...

ESCLUSIVA On. Nevi - FI - : "L'Europa e l'Italia siano più competitive rispetto alle sfida globale che ci pongono economia come Cina - Stati Uniti e India" : ... solidarietà, rispetto per l'economia di mercato, attenzione ai diritti civili, lotta al terrorismo. Non possiamo dimenticare la nostra storica alleanza con gli Stati Uniti d'America a cui siamo ...

Elena Ferrante : arriva “L’invenzione occasionale” - il nuovo libro della misteriosa scrittrice (o scrittore?) Italiana più letta al mondo : Torino - Alle polemiche legate alla 32esima edizione del Salone del libro di Torino e alle polemiche che hanno infiammato e continuano ad infiammare gli animi di molti, alle esclusioni di Altaforte e alle minacce del suo fondatore, Francesco Polacchi, di preparare una vera e propria controffensiva prevista - come ha dichiarato all’HuffPost – “sabato prossimo in una location della città”, sarebbe bello se potesse ...

Migranti - quelli rispediti in Italia da Germania e Ue sono più di quelli che sbarcano : Secondo la convenzione di Dublino, i Migranti devono chiedere asilo nel primo paese di sbarco, rimanendovi per tutta la durata della procedura. In base a questo regolamento la Germania rispedisce in Italia sempre più Migranti che riescono ad attraversare il confine a nord. E i Migranti rispediti in Italia sono più di quelli che sbarcano sulle coste del nostro Paese.Continua a leggere

Unicredit - Mustier : "Nostro impegno in Italia mai stato più forte" : E poi ha aggiunto "siamo estremamente impegnati a finanziare i nostri clienti Italiani" ricordando che la banca ha incrementato del 4,4% i crediti a sostegno dell'economia e soprattutto delle PMI .

I migranti rispediti in Italia sono più di quelli che sbarcano : Germania, Austria e Francia rispediscono in Italia un numero di migranti superiore a quelli che sbarcano. Si tratta dei cosiddetti “Dublinanti”, i migranti sbarcati in l'Italia, poi passati nei paesi confinanti attraversando la frontiera a Ventimiglia, a Bolzano o altrove, intercettati dalla polizia e identificati in base ai dati della rete Eurodac, la banca dati europea delle impronte digitali...