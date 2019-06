Il New York Times stronca lo Spritz | e in Rete c' è la rivolta

agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) La cotta degli americani per lopare sia sull'orlo del tracollo. Un articolo del Newdemolisce categoricamente il long drink così popolare nel Nord-est dell'Italia e ain molti altri posti del mondo. “L'Aperolnon è un buon drink”, scrive il quotidiano statunitense, sostenendo che sia adatto giusto a dissetare dopo una partita di calcio durante una calda giornata estiva “ma – aggiunge – non è un complimento”. You may not want to hear this ... but the Aperolis not a good drink https://t.co/YCRASRduVb — The New(@ny) 9 maggio 2019 Il sapore che lascia in bocca loricorderebbe vagamente quello di uno sciroppo e il successo oltreoceano sarebbe dovuto essenzialmente ad una corposa campagna pubblicitaria da parte della Campari, che ha acquistato il marchio nel 2003. Un successo reale, come documentato anche da Agi lo ...

