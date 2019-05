Figc | la Procura chiede la retrocessione in C per il Palermo

calcioefinanza

(Di venerdì 10 maggio 2019)sempre più nei guai. Ladella Federazione Italiana Giuco Calcio ha chiesto l’ultimo posto in classifica con conseguentein Serie C, come sanzione per il presunto illecito amministrativo. La richiesta è arrivata direttamente daltore federale Giuseppe Pecoraro. All’udienza è stato ammesso anche il Benevento, che ne aveva fatto richiesta in qualità … L'articolo, lalain C per il

capuanogio : La Procura della #Figc ha chiesto per il #Palermo la retrocessione all'ultimo posto dell'attuale #SerieB - Sport_Mediaset : #Palermo: Procura #Figc chiede ultimo posto e retrocessione in C. La richiesta del procuratore federale #Pecoraro a… - capuanogio : Secondo @Agenzia_Ansa la procura #Figc ha chiesto il video della conferenza stampa di #Ranieri con la frase su… -