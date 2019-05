F1 Ferrari | Binotto | «In Spagna puntiamo sullo sviluppo»

Formula 1 - GP Spagna - Binotto : 'Nessun all-in. Obiettivo? Una Ferrari più forte possibile' : Il team principal della Ferrari Mattia Binotto , nel venerdi di prove libere del Gran Premio di Spagna , ha parlato delle novità aerodinamiche e della nuova power unit portate sul circuito di Montmeló ...

«Ha la Ferrari nel sangue». Così Marchionne scelse Binotto leader : Il resto è cronaca, il manager italo-canadese muore in ospedale a Zurigo il 25 luglio. Lewis Hamilton festeggia il suo quinto titolo a ottobre in Messico e a Maranello l'equilibrio garantito dal ...

VIDEO Mattia Binotto : “Ci sentiamo in lotta per il Mondiale. Lo spirito in Ferrari è buono” : La Ferrari torna a casa da Baku col terzo posto di Sebastian Vettel e la quinta piazza di Charles Leclerc, un risultato molto deludente considerando le premesse alla vigilia del GP Azerbaijan 2019. La quarta tappa del Mondiale F1 non ha sorriso al Cavallino Rampante che ha assistito impotente alla quarta doppietta consecutiva delle Mercedes. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: ...

F1 Ferrari - Binotto : «Potevamo ottenere un risultato migliore» : BAKU - 'Non siamo soddisfatti delle qualifiche. Avevamo il potenziale per ottenere un risultato sicuramente migliore' . Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, commenta così l'esito delle ...

Mattia Binotto F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Non siamo soddisfatti delle qualifiche - gli aggiornamenti della Ferrari hanno funzionato” : Mattia Binotto, team principale della Ferrari, non può ritenersi soddisfatto al termine delle qualifiche del GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il numero 1 del Cavallino Rampante si è dovuto accontentare del terzo posto di Sebastian Vettel dopo che Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro in ingresso di curva 8 durante il Q2 (il monegasco partirà in nona posizione). C’è grande amarezza in seno al team di Maranello ...

Mattia Binotto F1 - GP Azerbaijan 2019 : “A Baku porteremo alcuni aggiornamenti sulla Ferrari” : Il weekend (26-28 aprile) della quarta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina. Sul tracciato di Baku (Azerbaijan) la Ferrari spera di invertire il trend e di rispondere alla Mercedes, autrice di tre doppiette nei primi tre round iridati. Il distacco di 31 punti nella classifica piloti (Lewis Hamilton 68 e Sebastian Vettel 37) e di 57 nella classifica dei costruttori dalle Frecce d’Argento non è trascurabile. La vettura di ...

F1 - Gerhard Berger : “Non so se il solo Mattia Binotto possa essere sufficiente per la Ferrari” : Al sito spagnolo marca.com ha parlato l’ex pilota Gerhard Berger, il quale, riprendendo alcune dichiarazioni di qualche giorno fa da parte di Flavio Briatore, ha analizzato la situazione gestionale in Mercedes, Red Bull e Ferrari, sottolineando come per la Rossa ci sia un solo uomo al comando, ovvero Mattia Binotto. Dopo l’era Arrivabene in Ferrari infatti Binotto ha assunto la direzione della squadra nei circuiti mantenendo anche il ...