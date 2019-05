Enrico Nigiotti | in radio il nuovo singolo ' Notturna' Il 14 giugno al via le date estive

Enrico Nigiotti - da oggi in radio con il singolo "Notturna" : Roma, 10 mag., askanews, - Da oggi è in radio "Notturna", il nuovo singolo di Enrico Nigiotti che racconta l'emozione e l'amore di una notte di passione. "Notturna identifica quel lato sanguigno ...

Annunciati i concerti del Cenerentola Tour estivo di Enrico Nigiotti : date - città e biglietti in prevendita : Il Tour estivo di Enrico Nigiotti girerà l'Italia con concerti all'aperto nelle piazze per presentare l'album Cenerentola e altre storie..., da cui è stato appena estratto un nuovo singolo dal titolo Notturna, disponibile in radio, in digital download e su tutte le piattaforme streaming dal 10 maggio. Scelto come singolo per l'airplay primaverile ed estivo, Notturna è il racconto di una notte di passione con un ritmo leggero ed orecchiabile, ...