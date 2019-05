Decreto ingiuntivo | che cos’è e come evitare di pagarlo

termometropolitico

(Di venerdì 10 maggio 2019): che cos’è ediLaddove l’obbligo di saldare un credito non sia adempiuto da parte del debitore, un opzione di tutela, per quella che è la legittima pretesa del creditore, è rappresentata dal. Vediamo di seguito di che cosa si tratta eè possibiledi: cos’è e qual è la finalità? Anzitutto, appare opportuno capire cosa sia un. Esso non è altro che un provvedimento del giudice, che dispone, su attivazione del creditore – titolare di un titolo di credito attestatocerto, liquido, esigibile e fondato su prova scritta (ad esempio un contratto) – l’ingiunzione al debitore di rispettare ed adempiere alla propria obbligazione civilistica. E ciò entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del, ...

LetiziaFirenze : Decreto ingiuntivo di Sea a Camaiore, il giudice ingiunge al Comune di pagare oltre 32mila euro - Versiliatoday : Decreto ingiuntivo di Sea a Camaiore, il giudice ingiunge al Comune di pagare oltre 32mila euro -… - GiurisModenese : Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo deve essere preceduto da una diffida stragiudiziale? -