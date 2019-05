Concerto per Milano | il 9 giugno gratuito con Filarmonica Scala e Chailly

Presto un Concerto di Artisti per Riace - oltre 100 artisti a siglare il Manifesto da Daniele Silvestri a Ermal Meta : Il concerto di artisti per Riace potrebbe arrivare molto Presto. A prometterlo è Daniele Silvestri sulle colonne di Il Messaggero, dove nei giorni scorsi ha reso delle dichiarazioni nelle quali si parla anche del progetto che riguarda il Manifesto sviluppato sul modello di accoglienza supportato da Mimmo Lucano, primo cittadino del centro calabrese. L'iniziativa ha iniziato a riempire i social da qualche settimana, ma ancora troppo poco si ...

METALLICA IN Concerto A MILANO/ Scaletta : record mondiale per la band : METALLICA, CONCERTO a MILANO: oggi, mercoledì 8 maggio 2019, il gruppo inaugurerà il MILANO Summer Festival, ecco tutte le info.

Ariana Grande ha ringraziato Jungkook dei BTS per essere andato a vederla in Concerto : <3 The post Ariana Grande ha ringraziato Jungkook dei BTS per essere andato a vederla in concerto appeared first on News Mtv Italia.

La Yegros in Concerto per il party di chiusura di BUH! : Si è fatta conoscere nel 2013 con il suo primo LP "Viene de mi" e da allora ha proseguito la sua carriera senza mai fermarsi e viaggiando in tutto il mondo: La Yegros, cantautrice nata nell'energica e vitale Buenos Aires, ma adesso stabilitasi nel romantico sud della Francia, ha un'anima cosmopolita che si riflette anche nella sua musica. Sabato 11 ...

Concerto 1 Maggio – Superga a fianco degli artisti a Roma con le personalizzazioni di Fra! Design [GALLERY] : Superga sul palco del Concerto del 1° Maggio a Roma con le personalizzazioni di Fra! Design Per la prima volta Superga è a fianco degli artisti che si sono esibiti sul palco del 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma, rendendosi protagonista dell’evento più famoso della capitale, giunto alla sua 29esima edizione. Il 29 e 30 Aprile, presso lo stand nel backstage: Fra! Design, grafico e illustratore che ha personalizzato per gli artisti in ...

'Danze dal mondo' per il Concerto di primavera della Filarmonica : ... diventa di volta in volta la portavoce di valori morali e religiosi, di istanze rituali, di esigenze pratiche, oppure elemento di distinzione sociale, e così facendo non può che rispettare il mondo ...

Napoli - marijuana per il Concertone antagonista di piazza Dante : arrestati cinque spacciatori africani : Nel corso di controlli predisposti ed effettuati nel centro storico e nelle adiacenze di piazza Dante in occasione del concerto del prmo maggio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia ...

Concertone - disastro per la Rai il primo maggio con i dati di ascolti : un punto in meno rispetto l'anno scorso : Brutte notizie per la Rai dai dati degli ascolti tv del Concertone del primo maggio 2019. L'edizione condotta per la seconda volta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi ha registrato uno share del 5,7%, pari a 1.210.000 spettatori. Nel dettaglio, la prima parte del Concertone ha registrato il 6,9%, mentr

Concerto del primo maggio : Ilaria Cucchi emoziona con le sue parole per Stefano : L'ingresso di Ilaria Cucchi sul palco del primo maggio a Roma è stato stato senz'altro il momento più emozionante della serata. Chiamata sul palco dalla presentatrice dell'evento Ambra Angiolini, la sorella di Stefano Cucchi è stata accolta da un lunghissimo applauso e da un folla che gridava il nome di suo fratello. Ilaria ha così esordito: "Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi!" ed ha continuato su come sentire la piazza gridare il suo ...

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

LIVE Concertone sotto la pioggia - la DIRETTA. Ambra : «Io qui per i diritti delle donne» : Ambra Angiolini e Lodo Guenzi leggono in diretta, nel tardo pomeriggio, i nomi delle persone morte sul luogo del lavoro. Il Concertone è iniziato da qualche ora e Piazza San Giovanni si ferma...

Solo musica - poca politica. Il popolo del Concertone cambia pelle e perde la vena rossa : "Il primo maggio è strano" dice Ruggero. È romano fa l'idraulico e ha più di trent'anni. "È strano perché guarda tutti sti ragazzini, vengono qua a festeggiare, a sfogarsi. La politica non c'entra più nulla" dice passandosi una mano sul braccio tatuato.La piazza è giovane, come "se l'età media si abbassasse ogni anno di più" dice Marta, che da 20 anni viene al Primo Maggio romano. Il ...