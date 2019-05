Borderlands 3 | il nuovo corso di Gearbox Software

In Borderlands 3 avremo un nuovo doppiatore per Claptrap e le critiche non mancano : All'inizio dell'anno è stato annunciato che Troy Baker non avrebbe ripreso il suo ruolo di voce di Rhys in Borderlands 3, e come riporta Comicbook non sarà l'unico doppiatore a cambiare.Anche David Eddings ha annunciato che non darà più la voce a Claptrap, iconico personaggio che ha fatto la sua comparsa in tutti i capitoli di Borderlands usciti fino ad oggi. Se la community si è lamentata per il cambiamento della voce di Rhys, figuriamoci come ...

In Borderlands 3 avremo un nuovo doppiatore per Claptrap : All'inizio dell'anno è stato annunciato che Troy Baker non avrebbe ripreso il suo ruolo di voce di Rhys in Borderlands 3, e come riporta Comicbook non sarà l'unico doppiatore a cambiare.Anche David Eddings ha annunciato che non darà più la voce a Claptrap, iconico personaggio che ha fatto la sua comparsa in tutti i capitoli di Borderlands usciti fino ad oggi. Se se la community si è lamentata per il cambiamento della voce di Rhys, figuriamoci ...

Borderlands 3 : Gearbox pubblica un nuovo video recap in vista della presentazione : In vista del primo reveal dell'attesissimo Borderlands 3, Gearbox ha pubblicato un nuovo interessante video recap, ovvero un filmato riassuntivo così da arrivare preparati all'atteso evento.La presentazione di Borderlands 3 è programmata per l'1 di maggio. In occasione di questa presentazione sarà anche trasmetto il primo filmato di gioco di Borderlands 3, e lo potremo seguire in diretta su Twitch a partire dalle 19:00 di mercoledì primo maggio. ...

Borderlands 3 pronto a far danni - un nuovo Elemento si aggiunge a quelli disponibili? : Di tempo per vederlo finalmente spuntare all'orizzonte ne è stato necessario parecchio, ma Borderlands 3 sembra non avere alcuna intenzione di sparire nemmeno per un secondo dai radar dei videogiocatori. Dopo il reveal delle scorse settimane – condito da data d'uscita piuttosto imminente – lo sparatutto curato dai ragazzi di Gearbox non sta facendo di certo nulla per tenere segrete alcune delle feature principali che riguarderanno il ...

Borderlands 2 introduce un misterioso nuovo grado di rarità : arcobaleno : Borderlands 2 si è recentemente aggiornato introducendo il supporto al 4K a livello di texture ma si sa, le novità non vengono mai da sole e ad un utente non è sfuggita un nuovo elemento inserito tra le righe del codice di gioco.Come riporta Gamepur, un utente ha scovato tra i file di gioco un nuovo grado di rarità per le armi, ovvero la rarità "arcobaleno", livello mai visto fin ora.Non ci è dato sapere se si tratta di un'idea introdotta nei ...

La data di uscita di Borderlands 3 è ufficiale : godiamoci il nuovo trailer : Dopo l'annuncio, anche la data di uscita di Borderlands 3 è finalmente ufficiale. Come promesso nel corso del PAX East di Boston a fine marzo, quei ragazzacci di casa Gearbox Software hanno infatti snocciolato tutti i dettagli sul prossimo episodio della saga FPS. Episodio che, a giudicare dal primo trailer e da quello pubblicato in data odierna - visibile in calce a questo articolo -, promette di far scendere in campo tutti quegli elementi che ...

Borderlands : Tiny Tina's Robot Tea Party è il nuovo gioco da tavolo ispirato alla serie : Borderlands: Tiny Tina's Robot Tea Party è il nuovo gioco di carte annunciato da Gearbox durante il PAX East 2019, in molti però non sono stati molto sorpresi dell'annuncio in quanto alcune foto del gioco erano già trapelate online, inoltre sembra che fosse già possibile acquistare il gioco all'evento.Come riporta Gamerant, guardando i disegni sulla scatola sembrerebbe che il gioco sia ambientato anni dopo gli eventi di Borderlands 2 e la stessa ...