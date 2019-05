Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 10 05 2019

Days Gone : l'incredibile mondo di Bend Studios sotto la lente del microscopio - Analisi tecnica : Dopo più di sette anni di sviluppo, Days Gone è finalmente arrivato, mettendo in scena la visione di Bend Studio di un universo apocalittico infestato dagli zombie. Si tratta di un open-world su larga scala con un focus particolare sulla narrazione e sui personaggi. Per farla breve, è una sorta di crossover tra The Last of Us e Far Cry. E questa formula funziona. Iniziamo dall'ambientazione. Days Gone offre un'impressionante scorcio del Pacifico ...