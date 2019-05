Upfront 2019-20 ABC | ordinato Stumptown con Cobie Smulders e Mixed-ish spinoff di

blogo

(Di giovedì 9 maggio 2019) ABC apre i suoi ordini in vista degli-20 e della presentazione dei palinsesti rafforzando la propria linea identitaria: da un lato le protagoniste femminili e dall'altro la comicità familiare. I primi due progetti ordinati, entrambi prodotto in casa da ABC Studios, sono infatti un drama tratto dal fumettoma che non ha ancora un nome ben definito, con protagonista(ex Robin di How I Met Your Mother e Maria Hill negli Avengers) e la comedy-ish prequel/di Black-ish sull'infanzia della protagonista Rainbow.ABC-20 le serie tv drama Drama senza titolo coninizialmente chiamatocome il fumetto da cui è tratto, il progetto è ora in cerca di un nome definitivo. Ispirata alla graphic novel di Oni Press, la serie ha al centro il personaggio di Dex Parios (), veterana dell'esercito, tosta e ...

