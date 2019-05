Udinese | un riscatto ed un rinnovo

Milan senza riscatto : Lasagna gela San Siro - pari con l' Udinese : Milan O - L' Udinese ferma il Milan in casa, finisce 1-1 a San Siro con le reti di Piatek nel primo tempo e Lasagna nella ripresa. Nessun riscatto quindi per la squadra di Gattuso, che incassa un ...

Il Milan cerca il riscatto con l’Udinese : la gara è live su Sky : Le ultime due sconfitte consecutive contro l’Inter e la Sampdoria hanno quasi fatto dimenticare quanto di buono era riuscito a fare il Milan, in grado di centrare cinque vittorie consecutive. Ora, però, le occasioni per sbagliare, soprattutto in considerazione degli impegni successivi contro Juventus e Lazio, sono ridotte al minimo e diventa necessario fare il […] L'articolo Il Milan cerca il riscatto con l’Udinese: la gara è ...