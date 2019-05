Roma | in salita le strade che portano a Sarri e Gasperini Spuntano altre piste

Giro di Romandia 2019 : il percorso e le tappe ai raggi X. Due cronometro e tanta salita in Svizzera : Terminate le Classiche delle Ardenne non si ferma il circuito World Tour di ciclismo al maschile: ci si sposta in Svizzera per il Giro di Romandia, l’ultimo appuntamento di preparazione per il Giro d’Italia. Presenti tanti big: a partire dallo sloveno di Primoz Roglic, che poi volerà nel Bel Paese per tentare l’assalto alla Rosa, passando per Geraint Thomas, vincitore dell’ultimo Tour de France. Andiamo a scoprire il ...