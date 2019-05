Panchine girevoli in Serie A e la prima scelta potrebbe essere Conte

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) A tre giornate dalla fine del campionato, inA molte società sono pronte ad iniziare il valzer delleper la prossima stagione. Dalla Juventus alla Roma passando per Inter, Milan e Lazio solo per citarne qualcuna; stanno cominciando a guardarsi attorno per la nuova guida tecnica. Ovviamente il nome piu gettonato per quanto riguarda le big è quello di Antonioche dopo aver rifiutato la panchina della Roma è diventato l'obiettivo numero uno di Inter e Juventus....

