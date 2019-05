“Liberi di amare” | al Diana Cristina Donadio | Gino Rivieccio | Maurizio de Giovanni e

ilnapolista

(Di giovedì 9 maggio 2019) Con progettodi, attraverso la serata spettacolo di lunedì 13 maggio al Teatro, approfittando della generosità della Famiglia Mirra e della disponibilità di tanti artisti, del calibro dide, Marco Zurzolo e tanti altri, si propone di seguire il progetto di costituzione di un ristorante, con annesso servizio di catering, all’interno della casa Papa Francesco, a Quarto. Il progetto di immissione al lavoro, ideato e seguito da Don Gennaro Pagano, parroco e psicologo, si rivolge, in particolar modo, ai ragazzi in uscita dall’Istituto Penitenziario di Nisida, con l’aiuto del Direttore dott. Gianluca Guida. Il progetto può contare sulla sponsorizzazione dello studio legale associato Magrì-Sersale. La serata vanta come sponsor anche Caffè Kimbo e MIAMO. La Fondazione Enzo e Lia Giglio, costituita nel 2017, si propone di ...