La Marina soccorre 36 migranti - “imminente pericolo di vita” : La nave della Marina militare italiana "Cigala Fulgosi" ha soccorso questa mattina una piccola imbarcazione "incontrata" a circa 75 chilometri dalla costa libica, con a bordo 36 persone sprovviste di salvagenti, di cui 2 donne e 8 bambini, "che imbarcava acqua e che quindi era in procinto di affondare e le persone a bordo erano in imminente pericolo di vita". L'operazione di salvataggio, precisa in una nota la Marina, è stata effettuata "in ...

