Cina: contromisure se salgono dazi Usa

Lapromette "necessarie"commerciali in risposta all'innalzamento delle tariffe doganali prospettato dagli Stati Uniti. Lo annuncia in una nota il ministero cinese del Commercio, esprimendo "profondo rammarico" per l'intenzione di Trump di esacerbare un conflitto commerciale che "non è nell'interesse dei popoli dei due Paesi né del mondo".(Di giovedì 9 maggio 2019)