Al via ordini nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sport-Tech

Al via gli ordini della nuova Audi R8 2019 - sarà l’ultima supercar dei Quattro Anelli? [GALLERY] : Nonostante si rincorrano da mesi le voci di un probabile stop alla produzione di Audi R8, la casa dei Quattro Anelli mette in campo le versioni aggiornate di Coupé e Spyder con il V10 aspirato Al via la prevendita in Italia delle nuove Audi R8 Coupé e Spyder, icone di sportività e performance. A un design più aggressivo, con dettagli ispirati alla mitica Audi Ur-Quattro, si accompagnano prestazioni superiori rispetto alla precedente ...

Napoli : preso spacciatore 15enne - gli ordini di droga via chat : Gli agenti del commissariato Arenella hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 15 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno fermato nei giardini di ...

Audi SQ5 TDI : al via gli ordini del SUV Diesel high performance [GALLERY] : Al via la prevendita in Italia di nuova Audi SQ5 TDI, versione Diesel high performance del SUV dei quattro anelli Il motore 3.0 V6 TDI con compressore ad azionamento elettrico porta in dote una possente erogazione di coppia a regimi di poco superiori al minimo, mentre il sistema mild-hybrid incrementa ulteriormente l’efficienza. Gli ammortizzatori regolabili e l’assetto ribassato S sono di serie. Disponibili lo sterzo dinamico, il ...

Siracusa - spacciava hashish in via Immordini : ragazzo ai domiciliari : I carabinieri di Siracusa hanno arrestato Mirko Giardina, 22 anni, disoccupato Siracusano con precedenti di polizia, per spaccio di stupefacenti. I Carabinieri infatti, a seguito di una accurata ...