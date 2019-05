22 | 26 | Iraq | attacco suicida in un mercato di Baghdad | almeno otto morti

tgcom24.mediaset

(Di giovedì 9 maggio 2019) 09.05.2019 - Un attentatoresi è fatto esplodere all'interno di un affollatodel distretto a maggioranza sciita di Sadr City, a, causandoe 15 feriti. Lo riferiscono fonti della sicurezza. Il terrorista ha colpito nelJamila, poco dopo il tramonto, quando l'area raccoglie centinaia di perosne nel periodo di Ramadan.

Florofilla : RT @MediasetTgcom24: Iraq, attacco suicida in un mercato di Baghdad: almeno otto morti #Iraq - TerlizziGerardo : RT @MediasetTgcom24: Iraq, attacco suicida in un mercato di Baghdad: almeno otto morti #Iraq - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: Iraq, attacco suicida in un mercato di Baghdad: almeno otto morti #Iraq -