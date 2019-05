notizie.tiscali

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Roma, 8 mag., AdnKronos Salute, - Più di 7 italiani su 10 "ogni anno pagano di tasca propria almeno una prestazionecon unacomplessiva che sfiora i 40 miliardi di ...

BinaryOptionEU : Vecchietti (Rbm): '+10% spesa sanitaria privata in 5 anni' - Adnkronos : Vecchietti (Rbm): '+10% spesa sanitaria privata in 5 anni' - TV7Benevento : Vecchietti (Rbm): '+10% spesa sanitaria privata in 5 anni'... -