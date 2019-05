Per Censis-Conad più sicurezza e libertà | ricetta per tornare a crescere

Censis - aumenta pessimismo e preoccupazione Per economia e sicurezza : Più equità, meritocrazia e sicurezza . È questa la "ricetta degli italiani per tornare a crescere". A dirlo sono i risultati della ricerca Cosa sognano gli italiani , realizzata dal Censis in ...

Alimentazione : Censis - Per 67% italiani futuro e' piu' salute che gourmet : Per il 77,3% degli italiani la scienza e le nuove tecnologie sono una risorsa per la sicurezza, la qualita' e l'impatto positivo sulla salute dei cibi. Il giudizio favorevole resta alto per ogni ...

Alimentazione - Censis : Per il 67% degli italiani il futuro è più salute che gourmet : Più salutismo, meno gourmet. In un Paese che invecchia rapidamente, cresce l’attenzione per la prevenzione delle malattie tramite la buona Alimentazione. Per il 66,7% degli italiani in futuro l’attenzione delle persone sarà rivolta sempre di più all’impatto dei cibi sulla salute e meno al gusto. Il salutismo diventa la frontiera più avanzata dello stile alimentare italiano. E’ questo uno dei risultati della ricerca del ...

Censis : Per 67% italiani il futuro è il cibo salutare : Roma, 7 mag., askanews, - Più salutismo, meno gourmet. In un Paese che invecchia rapidamente, cresce l'attenzione per la prevenzione delle malattie tramite la buona alimentazione. Per il 66,7% degli ...