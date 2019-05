Ha sfregiato l’ex con l’acido | alle Iene raccontò lo stalking contro di lui | «Deve

corriere

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La trasmissione televisiva di Mediaset aveva incontrato Sara Dal Mastro tre giorni prima che sfigurasse il 29 con cui aveva avuto una breve relazione

giornalettismo : L'inviata di @redazioneiene @RugVero, aveva intervistato solamente tre giorni fa la donna che oggi a #Legnano ha sf… - Windir49529396 : @matteosalvinimi si certo come no.. intanto William Pezzullo, sfregiato con l'acido dalla ex, (tra l'altro già in… - Virus1979C : Ha sfregiato con l’acido l’ex, quando diceva alle Iene: «È stalking, ma deve soffrire» -