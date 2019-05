Di Maio festeggia | “revoca di Siri vittoria degli Italiani”

Di Maio potremo festeggiare 1 maggio fuori da recessione : "Domani essendo il 1 maggio potremo festeggiare questa festa con qualche dato positivo: l'Italia per l'Istat è fuori dalla recessione con +0,2%

25 Aprile - Mattarella 'Fu rivolta morale - no al baratto della libertà con l ordine'. Polemica Lega-M5s - Di Maio 'Chi non festeggia divide'. ... : 'festeggiare il 25 Aprile, giorno anche di San Marco, significa celebrare il ritorno dell'Italia alla libertà e alla democrazia, dopo vent'anni di dittatura, di privazione delle libertà fondamentali, ...

25 aprile - Di Maio attacca Salvini : chi non lo festeggia divide il Paese : Anche il 25 aprile è terreno di scontro tra gli alleati di governo Matteo Salvini e Luigi Di Maio . 'Chi non lo festeggia divide il Paese', è l'attacco del vicepremier grillino al collega leghista che ...

25 Aprile - Mattarella 'Ritorno a libertà dopo dittatura'. Polemica Lega-M5s - Di Maio 'Chi non festeggia divide'. Raggi fischiata al corteo ... : La cronaca: la corona al Milite Ignoto In mattinata il capo dello Stato aveva dato il via alle celebrazioni per il 25 Aprile deponendo una corona d'alloro al Sacello del Milite ignoto, all'Altare ...

“Il 25 aprile divide solo chi non vuole festeggiarlo” - dice Di Maio : Matteo Salvini l'aveva definito grossolanamente un derby fra fascisti e antifascisti. “Il 25 aprile ci saranno i cortei, i partigiani e i contro-partigiani e i rossi e i neri e i verdi e i gialli. Siamo nel 2019 e mi interessa poco il derby fascisti-comunisti”. In realtà l'ultimo derby italiano è st

Di Maio contro Salvini : Mafia si elimina con il buon esempio - non festeggiando a Corleone : 25 Aprile in Sicilia, a Corleone, per il vicepremier Matteo Salvini. L’altro vicepremier, Luigi Di Maio, sceglie di recarsi in Umbria. I due alleati di governo vivono, non senza polemiche, la Festa della Liberazione. “Puoi anche andare a Corleone a dire che vuoi liberare il paese dalla Mafia ma per farlo devi evitare che la politica abbia anche solo un'ombra legata a inchieste su corruzione e Mafia”, ha detto Di Maio.Continua a leggere

Fico festeggia anno presidenza Camera e lo dedica alla famiglia Regeni : “Mai soli”. Di Maio : “Anche grazie a lui via vitalizi” : Roberto Fico ha festeggiato un anno alla presidenza della Camera lanciando un sito ad hoc dedicato ai rapporti tra Montecitorio e i giovani (giovani.Camera.it). E soprattutto, ha deciso in modo simbolico di dedicare i 12 mesi alla guida di Montecitorio alla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano assassinato in Egitto nel 2016 e per la cui morte l’Italia aspetta ancora giustizia dal Cairo. Solo a fine novembre scorso, il ...

Congresso famiglie a Verona - boicottati sui social alberghi partner dell evento. Di Maio 'Lega festeggia il Medioevo - noi no' : Cronaca La destra raduna antiabortisti e antigay, a Verona il meeting della famiglia sovranista dal nostro inviato GIAMPAOLO VISETTI Nel frattempo anche l'Università di Verona esce allo scoperto e ...

Congresso delle famiglie - Di Maio : “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” : “Al Congresso di Verona non ci andrà nessuno del Movimento cinque stelle. E’ un Congresso lontano anni luce dal Movimento, ci vede divisi dalla Lega. Non andiamo a festeggiare il Medioevo a Verona come purtroppo fa una parte di questo governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Pomeriggio 5. L'articolo Congresso delle famiglie, Di Maio: “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

