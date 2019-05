Conte revoca Siri Salvini all’attacco | ora flat tax e cantieri

Siri - c’è la procedura di revoca Il decreto di Conte in Consiglio dei ministri (senza voto) : Mercoledì 8 maggio riunione del governo: prevista una discussione ma non il voto. L’obiettivo del premier è solo informare i ministri e poi girare l’atto al Colle

Siri - via alla procedura di revoca. Il decreto di Conte in Consiglio dei ministri : Mercoledì 8 maggio riunione del governo: prevista una discussione ma non il voto. L'obiettivo del premier è solo informare i ministri e poi girare l'atto al Colle

Giuseppe Conte ha affermato che proporrà la revoca della nomina al sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione, in sede di Consiglio dei ministri. La legge non prevede come licenziare un sottosegretario di Stato, ma ne regola solo la nomina. Se si dovesse seguire lo stesso iter a ritroso, ciò avverrebbe tramite decreto del presidente della Repubblica.

Conte liquida Siri - ”revoca in Cdm”. Giorgetti : “Sono preoccupato”. Ma Salvini non ferma il governo : Dopo settimane in cui i due partiti di governo si sono divisi sul caso del sottosegretario Armando Siri, indagato per una presunta corruzione, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - da massimo responsabile dell'organo di governo, ma che ha sempre ben presente la sua cultura giuridica - ha sempre mediato, stasera ha tirato le fila: chiedera' al prossimo Consiglio dei ministri la revoca dell'incarico ricoperto dall'esponente leghista. Ma ...

Conte e il caso Siri : «Si dimetta subito - proporrò la revoca dell’incarico» Video : Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, in una nota: «Sono innocente, ma pronto a dimettermi in 15 giorni». Di Maio: «Non esulto, Contento che il Governo possa andare avanti. Faccio un appello a Salvini: chiuso il caso Siri, parliamoci»

