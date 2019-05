Casting per la nuova stagione de ' I Delitti del Barlume' e ' L' Isola degli eroi' di BoingTV

Casting di Cineworld Roma per due serie TV e dell'Aquafan per video pubblicitari : Sono attualmente aperti i Casting, a cura dell'agenzia Cineworld Roma, per la ricerca di varie figure per la realizzazione di due serie televisive. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di giovani ambosessi per realizzare la campagna pubblicitaria video per il 2019 del parco acquatico Aquafan di Riccione. Cineworld Roma La nota agenzia di Casting Cineworld Roma cerca per la realizzazione di una serie televisiva bambini di età ...

Casting per un film da girare a Napoli e per Magnolia Tv : Sono in corso le selezioni, a cura di Klab4 film, per realizzare un importante sceneggiato le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli. Sono inoltre aperti i Casting per vari programmi televisivi prodotti da Magnolia. Un nuovo film Per realizzare un nuovo film, Klab4 film cerca uomini di età compresa tra 18 e 60 anni, che abbiano una notevole dimestichezza con le arti marziali o con altri sport di combattimento. Tutti i candidati devono ...

Casting per una serie tv prodotta da Wildside e per il BoaBay di Rimini : Sono ancora aperte le selezioni di alcune figure per la realizzazione di una serie televisiva prodotta da Wildside e diretta dal noto regista Niccolò Ammaniti. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di una ragazza in possesso di particolari abilità natatorie e comunicative per interpretare il ruolo di 'sirenetta' nel parco BoaBay di Rimini. Una serie televisiva Per la realizzazione di una importante serie televisiva prodotta dalla nota ...

Casting a Ragusa per la nuova serie di Niccolò Ammaniti : Casting a Ragusa sabato e domenica prossimi per la nuova serie di Niccolò Ammaniti della Wildside. Si cercano ragazzi dai 13 ai 17 anni

Casting Rai-Mediaset maggio 2019 : posizioni aperte e posti : Casting Rai-Mediaset maggio 2019: posizioni aperte e posti Casting Rai-Mediaset: continuano le ricerche di figure nuove da inserire nel mondo della tv. Per i residenti in Lombardia è aperta la possibilità di inviare la candidatura come figuranti per i Casting Mediaset tramite l’apposito sito internet di cui inseriamo di seguito il link. Tramite lo stesso link è possibile fare richiesta per intervenire come pubblico nelle trasmissioni ...

Casting per la nuova edizione di Italia's Got Talent e per uno short film da girare a Roma : Sono state fissate le date di alcune selezioni ufficiali per il programma televisivo Italia's Got Talent. A tale proposito, per il prossimo mese di giugno si terranno due giornate di Casting a Roma e due a Rimini. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di due attori per un interessante cortometraggio dal titolo C'eravamo tanto amati: Gianni vs Mario, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma....Continua a leggere

Casting per un nuovo format tv e per uno spettacolo del Teatro Instabile di Roma : Selezioni tuttora in corso in tutta Italia per la ricerca di numerosi attori, attrici e figuranti, tutti maggiorenni e di ogni fascia di età, per realizzare un nuovo e interessante format televisivo che andrà poi in onda su varie reti tv locali, coprendo praticamente tutto il territorio nazionale. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per un importante spettacolo teatrale, diretto dal regista Gianni ...

Casting per un film di Andrea Ferrante e per un video da girare a Torino : Sono attualmente in corso le selezioni di figuranti semplici e speciali nonché di piccoli ruoli per un nuovo film prodotto da Ismaele film, e di attori e attrici per un video pubblicitario destinato al web. Un nuovo film Per un nuovo film diretto da Andrea Ferrante, e dal titolo provvisorio Male ma non malissimo, sono in corso le selezioni per la ricerca di figuranti semplici e speciali e di piccoli ruoli. Le riprese verranno poi effettuate nel ...

Il Collegio : aperti i Casting per la quarta edizione : Il Collegio Il Collegio di Rai 2 è a caccia di nuovi allievi. Sono stati aperti i casting della quarta edizione del docureality diventato un fenomeno di costume tra i giovanissimi. La redazione del programma ha dato il via alle iscrizioni rivolgendosi ai genitori degli aspiranti collegiali: “Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, per passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con ...

Casting per un nuovo programma tv e per X Factor : Casting attualmente aperti, a cura di Progetto Tangram, per realizzare la puntata cosiddetta pilota per un nuovo programma televisivo su rete nazionale. Le riprese verranno effettuate a Roma. Sono inoltre in corso le selezioni per la nuova edizione del famoso talent canoro X Factor, in onda sulla piattaforma televisiva di Sky. Le prossime si terranno a Milano. Un nuovo programma televisivo Per la realizzazione della puntata pilota di un nuovo ...

Casting per un corto su Gabriele D'Annunzio e uno short film con riprese a Roma e Milano : Sono attualmente in corso le selezioni per due interessanti short film: Il Vate, prodotto da Robin Studio in collaborazione con una importante Facoltà universitaria e con riprese a Torino, e Il giorno della verità, da girarsi prevalentemente a Roma ma con alcune riprese da effettuarsi a Milano. Il Vate Per la realizzazzione del cortometraggio dal titolo Il Vate, prodotto da Robin Studio e dalla Facoltà di 'Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di ...

Casting Rai per uno spettacolo e il reality 'Il Collegio' : Selezioni attualmente in corso per la ricerca di ballerini per la realizzazione di uno spettacolo di Rai 1 e di studenti e personale docente e presidi per il noto reality Il Collegio, in onda su Rai 2. Uno spettacolo Sono in corso le selezioni per la realizzazione di uno spettacolo che andrà poi in onda su Rai 1. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ballerini (esclusivamente uomini), di bella presenza e di statura non inferiore a ...

Casting per una serie Tv per Mediaset e per un docu-reality per la televisione tedesca : Sono attualmente in corso i Casting per la ricerca di figure varie per realizzare una importante serie televisiva che verrà girata a Genova e che andrà poi in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre in corso le selezioni per un docu-reality con riprese in Italia e che verrà poi trasmesso sul canale televisivo tedesco ZDF. Una serie televisiva Per la realizzazione di una serie televisiva che verrà poi messa in onda sulle reti Mediaset sono in ...

Casting per una serie tv prodotta da Solaris e per un film dal titolo 'Ordinary Frames' : Sono in corso le selezioni per una serie televisiva prodotta da Solaris e dal titolo Giustizia per tutti, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino nel corso della prossima estate. Sono inoltre aperti i Casting per il film dal titolo Ordinary Frames, da girarsi poi a Lecco. Giustizia per tutti Selezioni attualmente in corso per realizzare una serie televisiva dal titolo Giustizia per tutti, podotta da Solaris srl. Le riprese verranno poi ...