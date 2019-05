Genova Voltri - Cadavere in mare. Indagine per omicidio : Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato trovato questa mattina in mare a Voltri , quartiere della periferia occidentale di Genova . La Procura del capoluogo ligure ha aperto un fascicolo per ...

Cadavere riaffiora dal mare : ferita sospetta alla testa - non si esclude l’omicidio : Il corpo senza vita di un uomo tra i quaranta e i cinquanta anni è stato recuperato alle prime luci dell’alba di mercoledì dalle acque davanti alla spiaggia di Voltri, nel ponente genovese. Secondo le prime informazioni trapelate, a notare il corpo questa mattina sarebbe stato un passante che subito ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118 e gli uomini della Capitaneria di Porto di Genova che hanno ...

Trovato un Cadavere in mare a Voltri : Trovata una ferita sospetta, disposta l’autopsia d’urgenza per chiarire se si tratti di un omicidio o di una caduta accidentale

Cadavere in mare al largo di Ravenna - potrebbe essere di una ragazza di 17 anni scomparsa : Ravenna, 4 maggio 2019 - potrebbe essere di Hanaa Bouchouata il Cadavere rinvenuto in mare al largo di Ravenna nel pomeriggio di mercoledì. Si tratta di un'adolescente di 17 anni scomparsa il 16 ...

Ravenna - recuperato in mare il Cadavere di una donna : “Aveva tra i 20 e i 30 anni” : Il cadavere di una giovane donna che secondo una prima ispezione cadaverica aveva tra i venti e i trenta anni è stato recuperato, dopo l'allarme lanciato da un diportista, a un miglio circa al largo del litorale nord di Ravenna. Sarebbe escluso l'omicidio, gli inquirenti si concentrano su altre cause di morte.

Pantelleria - trovato il Cadavere di un uomo in mare : Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare al largo dell'isola di Pantelleria. Il ritrovamento è stato effettuato da un motovedetta della Guardia di Finanza. Il corpo, una volta recuperato, è ...

Cadavere in mare al largo di Ravenna - è di una giovane donna : Ravenna, 2 maggio 2019 - E' di u na donna tra i 20 e i 30 anni il Cadavere recuperato ieri pomeriggio un miglio circa al largo del litorale nord di Ravenna da una motovedetta della capitaneria di ...

Marina di Ravenna - recuperato Cadavere in mare : Marina di Ravenna, 1 maggio 2019 - L'hanno visto galleggiare al largo , non sapevano cosa fosse: quando si sono avvicinati si sono resi conto che era un corpo , ed è scattato l'allarme. Una ...

Dramma in vacanza - Pierangelo si tuffa e non riemerge più : trovato Cadavere in mare : La vittima, il 50enne veneto Pierangelo Capuzzo, era in vacanza in una rinomata località balneare egiziana sul Mar Rosso. Al momento del ritrovamento del cadavere l'uomo indossava la sua tuta da sub. Questa circostanza fa ipotizzare agli inquirenti locali che l'uomo si sia tuffato per una immersione e che sia stato vittima di un malore o un incidente.Continua a leggere

Livorno - commissario in pensione risolve il giallo del Cadavere trovato in mare nel 1998 : Da quando è andato in pensione, nel 2016, l’ex commissario della Polmare di Livorno, Ilario Sartori, ha dedicato il proprio tempo libero a cercare di trovare la soluzione di un mistero risalente al luglio del 1998 che lo tormentava da più di vent’anni. Un cadavere era stato ritrovato in alto mare, a largo dell’isola di Capraia, ma nessuno era riuscito a scoprire l’identità di quell’uomo. Partendo dai pochi indizi a disposizione – un orologio, ...