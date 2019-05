Borse incerte tra dazi e voto europeo. Ecco le strategie per il risparmiatore : Gli esperti: i listini attualmente non scontano la vittoria dei sovranisti. Piazza Affari e governativi italiani: pesano le avvisaglie di fine tregua tra Bruxelles e Roma e i timori sulla tenuta dell’Esecutivo. Negli Usa aumenta la volatilità ma secondo gli analisti tecnici l’impostazione di fondo resta positiva. ...

Borse asiatiche incerte in attesa nuovi esiti voto Brexit : Giornata negativa per le Borse asiatiche e per la Borsa di Tokyo , che chiudono incerte dopo la bocciatura del nuovo accordo Gran Bretagna-Ue sulla Brexit e in attesa di una nuova votazione oggi del ...