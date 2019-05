Pallavolo – L’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia | Igor Gorgonzola Novara battura

Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 femminile : l’Imoco si prende Gara-1 - stesa senza appello la Igor : La formazione di Conegliano si impone con il punteggio di 3-0 sul campo della Igor, cominciando al meglio la Serie Scudetto Il primo round della Finale Scudetto di Samsung Volley Cup è dell’Imoco Volley Conegliano. Le pantere si impongono sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara con uno 0-3 senza appello (15-25, 20-25, 15-25), scaturito da una prestazione molto concreta e priva di tentennamenti. In un PalaIgor tutto esaurito e ...

Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 femminile - la Igor stende Scandicci e raggiunge l’Imoco in finale : La Igor Gorgonzola Novara è la seconda finalista, a Siena batte 3-2 la Savino Del Bene Scandicci in una stupenda Gara-4 La Igor Gorgonzola Novara è la seconda finalista dei Play Off Scudetto della Samsung Volley Cup. A Siena, nella Gara-4 di semifinale contro la Savino Del Bene Scandicci, le azzurre di Massimo Barbolini vincono per 3-2 un match sensazionale, contraddistinto anch’esso come tutto il resto della Serie da ...

Pallavolo – Playoff Scudetto femminile - l’Imoco sbanca Monza in Gara-1 della semifinale : La formazione di Conegliano sbanca Monza in tre set e fa suo il primo round della semifinale Play Off. Domenica si torna in campo a Treviso per Gara-2 Una travolgente Imoco Volley Conegliano cancella subito il fattore campo e si impone in tre set alla Candy Arena in Gara-1 della semifinale Scudetto dei Play Off di Samsung Volley Cup contro la Saugella Team Monza. Netta la supremazia della campionesse d’Italia, che dominano ...

Pallavolo femminile - Millenium Brescia superlativa : sconfitta l’Imoco Conegliano : Pallavolo, l’Imoco Conegliano ha perso sul parquet della Millenium Brescia di fronte ad un pubblico festante nell’ultima gara casalinga della regular season La Banca Valsabbina saluta il PalaGeorge con una strepitosa vittoria a spese delle campionesse dell’Imoco Conegliano. Sostenute da un pubblico di circa 2500 persone le ragazze di coach Enrico Mazzola superano la formazione veneta capolista e già vincitrice regular ...