' Occorre migliorare il nostro Paese'

senigallianotizie

(Di martedì 7 maggio 2019) Mi riferisco in particolare ai tanti episodi di cronaca nera, e in special modo all' indifferenza delle persone che assistono a simili eventi, comportamento ben documentato e a noi proposto in tutte ...

GiuseppePalma78 : @LucaBizzarri nel libro abbiamo spiegato nel dettaglio come migliorare i Trattati, pur evidenziando le insormontabi… - rosdefilippis : RT @CorrPetrocelli: @semeraro_g @profgviesti @enriconardelli @SWAP_research @PaoloPrinetto @PieroPoccianti @Redazione_ROARS @FLCCGIL @UNILE… - CorrPetrocelli : @semeraro_g @profgviesti @enriconardelli @SWAP_research @PaoloPrinetto @PieroPoccianti @Redazione_ROARS @FLCCGIL… -