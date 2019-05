informazionefiscale

(Di martedì 7 maggio 2019) ... +0,5%, Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui:in0,5% in piùal 2018 MEF - Ministero dell'Economia e ...

InfoFiscale : Entrate tributarie primo trimestre 2019: gettito in crescita dello 0,5% in più rispetto al 2018 - FraVegan : RT @serebellardinel: Ottime notizie dopo uscita #Recessione!! Non aumenta solo il #Pil col @Mov5Stelle al Governo, ma anche le entrate trib… - Serik_tpol : RT @serebellardinel: Ottime notizie dopo uscita #Recessione!! Non aumenta solo il #Pil col @Mov5Stelle al Governo, ma anche le entrate trib… -