Chiara Ferragni | Mi dissero che sarebbe stato difficile avere figli Poi ho

Chiara Ferragni racconta su Instagram il periodo difficile : solitudine e quella diagnosi : Non solo selfie, abiti firmati e shooting: Chiara Ferragni racconta su Instagram anche le sue difficoltà e i dolori del passato, come quella diagnosi che la fece soffrire tantissimo. Era il 2016 e Chiara, durante una visita di controllo, scoprì di soffrire di ovaio policistico e i medici le spiegarono che per lei sarebbe stato difficile rimanere incinta. All’epoca viveva una relazione difficile, che presto sarebbe arrivata al capolinea, ed ...

Chiara Ferragni - una bambola contro il cyberbullismo : Un progetto contro il cyberbullismo, le manifestazioni di violenza, insulto e discriminazione perpetrate attraverso i canali digitali, dai social network alle chat. Piattaforme sulle quali i più giovani, ma non solo, costruiscono la propria identità, conducendo vite sovrapposte fra dimensione online e offline. Lo firma Chiara Ferragni, fra le più potenti influencer del pianeta. Martedi` 6 maggio, in anteprima per ventiquattro ore sul sito ...

Chiara Ferragni contro il cyberbullismo : la sua bambola finanzia una no-profit : Con l'uso smodato dei social media il cyberbullismo è diventato una vera e propria piaga sociale. Ne sa qualcosa Chiara Ferragni , una delle influencer più bersagliate e prese di mira dagli haters . ...

Chiara Ferragni o Fedez? Nessuno dei due : Leone è tutto la bisnonna : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaNel gioco delle somiglianze, a cui nessun bebè può sottrarsi, sembra esserci un vincitore. A sbaragliare la concorrenza di mamma Chiara Ferragni e papà Fedez, che avevano tirato fuori le loro foto ...

Chiara Ferragni : «Quando mi dissero “rimanere incinta sarà difficile”» : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni, 31 anni, indossa un camice di carta rosa. È il maggio 2016, e in un post che accompagna questo scatto racconta «uno dei mesi più difficili della mia vita adulta perché ho dovuto ...

Chiara Ferragni parla della malattia. La foto in camice rosa : «Molte cose accadono per una ragione» : Chiara Ferragni ha pubblicato una foto insolita sul suo profilo Instagram. La moglie di Fedez e mamma di Leone non indossa uno dei suoi look griffati e alla moda, ma un camice di carta rosa che fa...

Chiara Ferragni fa il bagno nuda. Fedez : "I vicini ringraziano" : Chiara Ferragni ha una superstizione a cui crede fermamente. E cioè che ogni volta che finisce una vacanza al mare l'ultimo giorno è obbligatorio fare il bagno nudi. Di conseguenza, nell'ultimo giorno ...

Chiara Ferragni e la dichiarazione d'amore a Fedez. Parole che non si scordano : Chiara Ferragni e la diChiarazione d'amore a Fedez. L'influencer più famosa del mondo ha voluto concludere il viaggio in Polinesia dedicando al marito tenere Parole. Chiara Ferragni...

Chiara Ferragni e il bacio con Fedez in barca - i fan notano due particolari... : Chiara Ferragni e Fedez e la foto in barca. I fan notano due particolari, ma la risposta di lei spiazza tutti. Su Leggo.it le ultime novità. L'influencer più famosa del mondo e il...

