Armando Siri si avvarrà della facoltà di non rispondere

Giuseppe Conte - sfregio finale alla Lega sul caso Armando Siri : "Non sono un arbitro - ma il premier" : Sempre più sfacciatamente grillino. Si parla del premier, Giuseppe Conte, ormai allo scontro totale con la Lega di Matteo Salvini sul caso Armando Siri. Dopo aver chiesto le dimissioni del sottosegretario del Carroccio e dopo aver chiesto "una inutile conta nel CdM che vedere il M5s in maggioranza",

Danilo Toninelli fa il gallo con Armando Siri : "Gli sono vicino - ma deve dimettersi" : Tiene banco nel Governo il caso legato al sottosegretario Armando Siri. Coinvolto in un'indagine, il senatore della Lega è diventato oggetto di dibattito, con la quota del Movimento 5 Stelle che chiede le dimissioni in attesa del giudizio, mentre la Lega chiede di non fare passi affrettati. Mercoled

Armando Siri - la Procura di Milano apre un'inchiesta sull'acquisto di una palazzina a Bresso : E' stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Milano sul caso dell'acquisto di una palazzina a Bresso, in provincia di Milano, da parte di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per una presunta mazzetta. Al momento non ci sono ipotesi di reato né indagati per l'edificio comprato da Siri

La procura di Milano apre un'inchiesta sulla palazzina acquistata da Armando Siri : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sul caso dell’acquisto da parte di Siri di una palazzina a Bresso, nel Milanese. Il sottosegretario leghista l’aveva comprata attraverso un mutuo di 585mila euro acceso con una banca di San Marino.Stando a quanto si è saputo, sabato scorso in procura a Milano è arrivata l’informativa del Nucleo di polizia ...

La “summer school” olistica di Armando Siri per imparare a postare su Facebook : Roma. Nell’attesa del giudizio, non universale ma quantomeno politico, Armando Siri può dedicarsi all’insegnamento. E di cosa? Di comunicazione, beninteso. Il sottosegretario alle Infrastrutture, quello che Beppe Conte vorrebbe “far scollare” dalla sedia, è responsabile della “Scuola di Formazione P

Piazzapulita - il giurista Sabino Cassese blinda Armando Siri : 'Perché non deve dimettersi' : Il giurista Sabino Cassese si schierato contro le dimissioni del sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione, che saranno discusse nel prossimo Consiglio dei ministri, come annunciato dal ...

Armando Siri - Mattarella e la sentenza del costituzionalista : "Perché la decisione di Conte non conta nulla" : Sarà Sergio Mattarella, e non Giuseppe Conte né i ministri, a decidere la sorte politica di Armando Siri. Il premier ha annunciato la volontà di presentare la revoca delle deleghe del sottosegretario leghista alle Infrastrutture nel prossimo CdM, e in assenza di dimissioni del diretto interessato i

Conte ha chiesto le dimissioni di Armando Siri : Il presidente del Consiglio ha infine preso una decisione sul caso che coinvolge il sottosegretario leghista ai Trasporti, indagato per corruzione

Armando Siri si dimette : passa la linea grillina : La Lega “sacrifica” Armando Siri. Infatti il sottosegretario alle Infrastrutture indagato per corruzione, è pronto a dimettersi se non dovessero

Armando Siri annuncia : “Se non arriva archiviazione entro 15 giorni mi dimetto” : Il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, ha fatto sapere che se entro 15 giorni non arriverà la sua archiviazione è pronto a dimettersi: "Sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle Istituzioni, e di non avere nulla da nascondere".Continua a leggere

Giulia Bongiorno di ferro : "Armando Siri resti al suo posto. Non è stato condannato" : "Armando Siri resti al suo posto". Giulia Bongiorno non usa mezzi termini sul caso del sottosegretario alle infrastrutture leghista indagato per una presunta mazzetta: "Siri è stato trattato dai media come un condannato definitivo, mentre è un indagato per fatti di corruzione che ha subito chiesto d

Tutti i punti deboli dell’inchiesta (fumosa) su Armando Siri : Roma. Sono tante le cose che non tornano nell’indagine nei confronti del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri, accusato di corruzione dalla procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta partita a Palermo. Secondo gli inquirenti, il senatore e sottosegretario leghista avrebbe