VIDEO Milan-Bologna 2-1 | Highlights | gol e sintesi Suso e Borini fanno volare i rossoneri

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ilresta in corsa in chiave Champions League: tanta sofferenza, ancora molto nervosismo, ma arriva la vittoria nel posticipo della 35ma giornata del campionato di Serie A. Successo per 2-1 sule Fabiolanciano idi Gattuso, poi arriva il gol di Mattia Destro che accorcia le distanze. Andiamo a rivivere l’incontro con ildei gol e deglidel match.2-1 Ecco, per chi se lo fosse perso, il gol di #che porta iin vantaggio!##SerieATIM #inside pic.twitter.com/7exXRiZaUZInside (@Inside ) May 6, 2019Lucas Paquetá with a shot attempt and Fabioputs it in to givea 2 nil lead at the San Siro!!! #tlnsoccer ##SerieA pic.twitter.com/gTLtWQsHNC— TLNTV (@TLNTV) May 6, 201972' Mattia Destro Goal (2-1) : ...

