(Di lunedì 6 maggio 2019) Alla fine l’Africa partecipò. E vinse, come previsto, come sempre. È un, Noel Hitimana, a tagliare per primo il traguardo in piazza Unità d’Italia dopo 1.03.28.Un’edizione piena diquesta 24/a Half Marathon di, e come se non bastasse, si è messo di mezzo anche il tempo: Duino Aurisina, sul Carso triestino, dove è stato sparato il via dei 21 chilometri, era sferzata da raffiche di bora fino a cento km/h e raggelata da termometri fermi ben al di sotto di dieci gradi. E pioveva. Lungo la Costiera il clima non era meno rigido. Ma né ledei giorni scorsi né il meteo hanno fermato gli iscritti, 1.827, tra i quali campioni affermati e appassionati. Una gara con atleti di 46 Paesi. Dietro la ricchezza cosmopolita e la presenza degli africani c’è comunque lo zampino ...

davidefaraone : Noel Hitimana, ruandese, vince la mezza maratona di #Trieste. Quella che volevano proibire agli atleti africani. Br… - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Un ruandese vince la maratona delle polemiche a Trieste - HuffPostItalia : Un ruandese vince la maratona delle polemiche a Trieste -