Ufficiale – Scudetto 2006 | il Coni respinge il ricorso della Juventus | “È inammissibile”

forzazzurri

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ancora una brutta figura per la, all’inseguimento di un titolo che d’ufficio le è stato privato dopo Calciopoli. Attraverso una nota sul proprio sitoilha dato comunicazione circa l’inammissibilità delpresentato dalla società bianconera contro l’assegnazione dello2005/all’Inter da parte dell’allora commissario straordinarioFIGC Guido Rossi. Ecco di seguito il testo del comunicato: “Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esitosessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, HA DICHIARATO INAMMISSIIBLE iliscritto al R.G. ricorsi n. 3/2019, presentato, in data 11 gennaio 2019, dalla societàFootball Club S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e il ...

davideinno85 : RT @aboutjoff: Quella Notte del 6 Maggio 2012 fu il Ritorno Ufficiale della JUVENTUS nel Calcio Italiano dopo la 'Distruzione' di #FARSOPOL… - tuttonapoli : UFFICIALE - Scudetto 2006, altra figuraccia della Juve. Il Coni boccia il ricorso: 'Inammissibile!' - Dalla_SerieA : Scudetto 2006, è ufficiale 'Ri -