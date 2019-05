Sicurezza stradale | nasce Conass

Giro : Aci-Sara per la Sicurezza stradale : ... Presidente ACI - per due ragioni fondamentali: la disponibilità del Giro a promuovere la cultura di una sempre maggiore sicurezza sulle strade e la comune passione per lo sport".

Aci e Sara insieme al Giro D'Italia 2019 per la Sicurezza stradale : Con l'hashtag #rispettiamoci, ACI e Sara Assicurazioni lanciano al 102° Giro D'Italia la campagna di sensibilizzazione...

E al giro d'Italia va in scena la Sicurezza stradale : ... Presidente ACI - per due ragioni fondamentali: la disponibilità del giro a promuovere la cultura di una sempre maggiore sicurezza sulle strade e la comune passione per lo sport, quale portatore e ...

Sicurezza stradale : cresce inesorabilmente la ‘tossicodipendenza’ da smartphone : Un recente studio ha evidenziato come la guida distratta, dovuta ad automobilisti dipendenti dallo smartphone, sia diventata un problema più grande di quanto pensiamo Nonostante le leggi sempre più severe e le massicce campagne pubblicitarie provenienti da ogni direzione, dai dati sull’utilizzo del telefono alla guida, provenienti dallo studio di 1,8 milioni di utenti Zendrive tra il novembre 2018 e il gennaio 2019, emerge come i ...

"La Sicurezza ci sta a cuore" : a scuola di educazione stradale : Borsellino" di Soleto, nella festa finale i ragazzi hanno assistito a crash test in piazza, esibizioni, dimostrazioni delle unità cinofile della Guardia di Finanza, spettacoli, lezioni di sicurezza ...

Sicurezza stradale - contest musicale : i vincitori di Punto.exe : Sicurezza stradale, i vincitori di Punto.ese. Si e' conclusa la 2° edizione del contest musicale sulla Sicurezza stradale.

Sicurezza stradale - il 50% degli italiani sa che dipende da loro. Ma a sbagliare sono sempre gli altri : La Sicurezza stradale non è percepita da tutti allo stesso modo. A dimostrarlo sono i dati dell’Osservatorio realizzato dall’istituto Euromedia Research per il brand di pneumatici Continental: l’indagine, condotta a livello nazionale, si basa su un campione di 2 mila persone a cui è stata chiesta un’opinione sulla Sicurezza stradale e sui fattori che la influenzano. La prima parte dello studio ha indagato su chi o cosa ...

Sicurezza stradale - ecco come Facebook mette in pericolo noi e le Forze dell’Ordine : I Social network e le chat di messaggistica istantanea vengono utilizzati sempre più spesso per ostacolare il lavoro delle Forze dell’Ordine Una volta si usavano gli abbaglianti per segnalare agli altri veicoli la presenza di un posto di blocco delle Forze dell’Ordine, ma adesso nell’era dei social network la cosa è diventata molto più articolata e ovviamente pericolosa. Su Facebook, ma anche su app di messaggistica istantanea come ...

Sicurezza stradale : lunedì a Milano Ania Campus - iniziativa per studenti : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, parteciperà lunedì prossimo alle 9.45 all'iniziativa Ania Campus sulla Sicurezza stradale su due ruote rivolta in particolare ai giovani delle scuole. L'iniz

Sicurezza stradale : ecco come l’Europa corre ai ripari chiedendo aiuto alla tecnologia : Per contrastare il terribile fenomeno delle morti sulle strade l’Unione europea punta sull’obbligo di nuovi sistemi di Sicurezza attiva e passiva L’Unione Europea ha un nobile, ma decisamente difficile obbiettivo, ovvero quello di salvare la vita a ben 25mila persone e di evitare il ferimento grave di 140.000 utenti della strada entro il 2038. Si tratta di una tappa che porterà ad uno scopo ancora più grande denominato “Vision Zero” che ...

Sicurezza stradale - convegno a Parete il 31 marzo : presenzierà Roberto Fico : "Anche il mondo delle forze armate non mancherà all'appuntamento " commenta Biagio Ciaramella " e questo possiamo affermarlo avendo ricevuto adesione dalla Prefettura, dalla questura, dai carabinieri,...

Sicurezza stradale - ecco le ricette Volvo. Dai 180 orari di velocità massima ai crash test su manichini “donna” : La casa di Goteborg è in prima fila quando si parla di Sicurezza stradale. La sua strategia Vision 2020 punta ad azzerare il numero di vittime o feriti gravi a seguito di incidenti a bordo di una Volvo entro il 2020. Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia, nel corso di una serata dedicata proprio a questo tema ha spiegato bene la filosofia che c’è dietro questo intento: “La Sicurezza è da sempre il principio che guida le nostre azioni. Da ...

Sicurezza stradale : i SUV di ultima generazione non temono i nuovi e più severi crash test : Scopriamo come alcuni dei più recenti SUV riescono ad offrire la massima Sicurezza ai propri occupanti Il mercato automotive sta vivendo l’incredibile boom commerciale di SUV e crossover capaci di conquistare con il passare del tempo una fetta sempre più cospicua di clientela. Il segreto di questo successo si nasconde nel confort e nella versatilità offerta da questo tipo di vetture, inoltre la maggior parte dei loro acquirenti è convinta ...

Sicurezza stradale : l’UE propone soluzioni tecnologiche per ridurre gli incidenti : Il parlamento europeo potrebbe varare una serie di norme che contribuirebbero in maniera molto significativa sull’abbattimento degli incidenti mortali Il Parlamento dell’Unione Europea ha denunciato un preoccupante aumento degli incidenti stradali mortali sulle strade del Vecchio Continente. Nonostante il numero degli incidenti mortali sia diminuito di oltre la metà negli ultimi 20 anni, secondo un recente studio questo drastico calo si è ...