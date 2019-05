Sblocca cantieri - Confindustria al governo : "Ripartire subito" : Anche le tempistiche sono fondamentali per avere effetti sull'economia. Secondo Confindustria molto dipenderà "dall'efficacia e dalla semplicità delle misure, nonché dai tempi della loro effettiva ...

Sblocca cantieri - la denuncia degli ambientalisti : “Si rischia di rendere meno trasparente il settore dei lavori pubblici” : Iniziano oggi le audizioni sul decreto Sblocca cantieri, all’esame delle Commissioni lavori pubblici e Ambiente del Senato con il termine per gli emendamenti fissato per il 7 maggio, alle 18. E mentre è già stato preannunciato che verrà modificata la norma che escluderebbe dalle gare per appalti pubblici le imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento dal fisco, arriva la bocciatura degli ambientalisti. Kyoto Club, Legambiente e Wwf ...

Berlusconi torna all'attacco : "Sbloccacantieri è una farsa" : ... per i posti di lavoro che mancano...Questo governo fa male all'economia e alle imprese, produce disoccupazione, ci fa perdere posti di lavoro, attenta alle nostre libertà'. Un esempio concreto è che ...

Sbloccacantieri - tredici provvedimenti da riscrivere : tutto fermo per sei mesi : tredici provvedimenti da riscrivere fra decreti e linee guida Anac, tra vecchio e nuovo codice. Il mercato rischia il caos. Nessuna norma per alleggerire il carico di procedure e autorizzazioni che portano a otto anni il periodo per arrivare alla gara...

Sblocca cantieri - governo verso modifica della norma che esclude dagli appalti chi ha ricevuto un avviso di accertamento : La norma che escluderebbe dalle gare per appalti pubblici le imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento dal fisco verrà modificata. A preannunciarlo, parlando con Italia Oggi, è stato Agostino Santillo, relatore M5s del decreto Sblocca cantieri in commissione lavori pubblici del Senato. Il comma prevedeva la possibilità di alzare cartellino rosso nei confronti di qualsiasi operatore economico che non abbia “ottemperato agli ...

Sblocca cantieri - Simoncini : “Si osi di più in tema di rigenerazione urbana” : «Era lecito attendersi qualcosa di più in tema di rigenerazione urbana dal decreto Sblocca cantieri, di cui è stato avviato l’iter di conversione in legge. Certamente non è semplice per un Governo intervenire in modo efficace in una materia come quella urbanistica su cui tanto incide la potestà normativa degli enti locali, ma il provvedimento approdato nelle commissioni del Senato è fin troppo prudente. Le prescrizioni sulle deroghe da apportare ...

Sblocca cantieri? Chiamiamolo pure decreto Sblocca tangenti. Il caso Siri insegna : Cominciamo col battezzarlo col suo vero nome, il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 18 aprile scorso. Non tanto sblocca cantieri, quanto piuttosto sblocca tangenti. E proviamo ad associarlo a una vicenda politico-giudiziaria che – bizzarra coincidenza – è emersa negli stessi giorni: l’arresto del professore-faccendiere Paolo Arata, che nella sua ragnatela avrebbe avviluppato anche il sottosegretario alle ...

Crozza-Salvini : 'A Corleone se fanno qualcosa di sbagliato... massaggioni ai piedi e Sblocca Cantieri' : Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Matteo Salvini e spiega il motivo per cui ha scelto di andare in Sicilia il 25 aprile. 'Ho preferito andare a Corleone per dire che lo Stato c'è e che se ...

«Sblocca cantieri e codice dei contratti : un passo indietro» : «Proprio mentre il nostro Consiglio nazionale dialoga col governo centrale per definire le linee guida per l’Architettura e i concorsi di progettazione, arriva il decreto Sblocca cantieri e la riforma del codice dei contratti che colpisce fortemente la nostra categoria in un momento di perdurante crisi. Noi diciamo sì alle semplificazioni, ma senza toccare tutte le conquiste ottenute nel tempo e le modifiche migliorative incentrate sulla dignità ...

Appalti : Cna Veneto - da 'Sblocca-cantieri pmi ancora penalizzate (2) : (AdnKronos) - Sulla base di queste considerazioni, Cna Veneto ritiene che "al Codice degli Appalti serva una iniezione di efficienza e che debba rispondere alle richieste avanzate espressamente dall’Unione europea". “E’ venuto il momento di ridurre le distanze tra i buoni propositi e la pratica ammi

Appalti : Cna Veneto - da 'Sblocca-cantieri pmi ancora penalizzate : Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - "Non potranno essere certo le piccole imprese a far decollare i cantieri che il Governo tenta di sbloccare con la norma dal nome emblematico di legge “sblocca cantieri”. Infatti, ancora una volta il legislatore ha deciso di tenere fuori dalla porta le piccole imprese d

Sblocca cantieri : fuori dalle gare chi evade le tasse : Il testo prevede che siano nominati dal presidente del Consiglio, su proposta del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli «sentito il ministro dell'Economia». Giovanni Tria, in Aula alla ...

Sblocca-cantieri - Cantone : “Pericoloso affidare lavori confrontando solo tre preventivi. E non sbloccherà gli appalti” : “Se deregolamentazione significa semplificazione, siamo d’accordo; se invece significa lasciare mani libere… credo sia una scelta legittima della politica ma anche pericolosa. Non mi va di dire che è una norma sblocca tangenti, è esagerato, ma non va nella giusta direzione. E non credo che servirà davvero a sbloccare gli appalti”. Così ieri il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, intervistato a ...

Per Cantone lo “Sblocca cantieri” non è corretto : DALL'ITALIA Nuovo scontro tra Lega e M5s sul figlio di Arata. Il Corriere della Sera ha rivelato che il figlio del faccendiere indagato assieme al sottosegretario Armando Siri sarebbe stato assunto da Giancarlo Giorgetti alla presidenza del Consiglio. “La domanda che ci poniamo è se Salvini fosse