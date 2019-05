Onu: una specie su 8 rischia estinzione

RaiNews : #Israele, centinaia di razzi da #Gaza. Onu chiede di cessare il fuoco. Sette morti tra i palestinesi tra cui una bi… - Corriere : Allarme Onu: una specie su 8 sarà estinta a breve. Via un milione di animali e vegetali - SkyTG24 : Allarme Onu: 'Una specie su 8 tra animali e vegetali estinta a breve' -

Un milione dianimali e vegetali tra gli 8 milioni stimati sulla Terra è a rischioe il ritmo sta accelerando. E' il quadro che emerge da un rapporto Onu che sottolinea come "stiamo erodendo le basi delle nostre economie, i mezzi di sussistenza, sicurezza alimentare e qualità della vita". Frutto di 3 anni di censimenti e analisi, il dossier spiega come la Terra sia all'inizio della sestadi massa, la prima attribuita all'uomo. "Non è troppo tardi per agire, ma solo se cominciamo subito", avverte l'Onu.(Di lunedì 6 maggio 2019)