Il freddo e la neve di Maggio sono un assist all’ignoranza e Libero fa gol | il titolo che

(Di lunedì 6 maggio 2019) Quelli di, per l’ennesima volta, non hanno capito nulla. O meglio: non hanno studiato, questi benedetti giornalisti, non hanno analizzato, non sinemmeno, malamente, informati su siti web basici come Wikipedia. Continuano e continueranno ancora per molto a confondere il METEO con il CLIMA, a confondere il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici in corso con le temperature registrare in un dato momento e in un dato luogo. Poveretti, dispiace quasi che a dover fare loro la lezioncina siano altri giornalisti meno quotati, meno stipendiati e meno noti, ma ci tocca, per amore della verità. Quest’ultima, che in un mondo ideale dovrebbe essere la missione ultima di ogni giornalista, è quanto di più lontano possa esserci dall’articolo apparso questa mattina sul noto quotidiano nazionale.Partiamo dal, perché sembra Lercio ma non lo è: ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo: 62 anni fa ultima ondata di freddo tardivo in Italia. Neve e aria artica solo il 5 maggio 1957 #ANSA - 3BMeteo : Previsioni #meteo per questo #6Maggio con freddo e maltempo che si spostano verso il CentroSud - dragucris : RT @Iperbole_: La prima di Libero domani. Non so neanche da dove cominciare per spiegare che anche il freddo e la neve assolutamente fuori… -