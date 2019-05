Gaza | dopo la tregua | Netanyahu torna alle trattative per il governo Ma senza nuove

Guerra Gaza -Israele : quasi 30 morti dopo una "pioggia di razzi" : Col Ramadan in vigore il cessate il fuoco dopo che nel solo weekend da Gaza sono stati lanciati quasi 700 razzi contro...

Israele. Cessate il fuoco a Gaza dopo giorni di guerra : Un attacco su Gaza City, Ansa, . Tregua in atto tra Israele e Hamas dalle 7 di stamani ora locale, le 6 in Italia,, dopo la più grave escalation di violenza tra palestinesi e israeliani dalla guerra ...

Gaza - accordo tra Hamas e Israele : dall’alba in vigore il cessate il fuoco dopo 25 morti : dopo una escalation militare costata la vita a 25 persone, ventuno vittime tra i palestinesi e quattro tra gli israeliani, raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele . Fondamentale la mediazione dell'inviato dell'Onu e dell'Egitto che sovrano garantire il rispetto dei patti.Continua a leggere

Raid di Israele su Gaza dopo il lancio di razzi dalla Striscia : "Attaccati 100 obiettivi di Hamas" : Escalation di violenza a Gaza . Le tensioni sono iniziate quando a Tel Aviv e in altre località israeliane si è sentito il suono delle sirene di allarme, scattate dopo il lancio di due razzi da Gaza . Entrambi sono stati intercettati ma, in risposta all'attacco, Israele ha colpito obiettivi a Gaza . Lo ha detto il portavoce dell'Esercito israeliano citato dal Jerusalem Post. dopo il lancio di razzi , il premier Benyamin Netanyahu aveva ...

Israele ha bombardato la Striscia di Gaza dopo che due razzi erano stati sparati su Tel Aviv - per la prima volta dal 2014 : Venerdì mattina l’esercito israeliano ha bombardato quelli che ha definito come «siti terroristici» nella Striscia di Gaza, dopo che giovedì sera due razzi avevano raggiunto la città israeliana di Tel Aviv, per la prima volta dal 2014. I due razzi