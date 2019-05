Friends | la serie che ha segnato un' intera generazione tornerà con un libro per celebrare

today

(Di lunedì 6 maggio 2019)lache racconta gli amori, le avventure e la vita di sei amici, a 25 anni dal suo esordio è ancora un cult...

zmilart : qual sua serie favorita? — anne with an e, friends, tvd - lets_fall_in_lo : Non sapete cos’è un pianto post serie tv finché non finite tutte e 10 le stagioni di friends - llyfrausandrain : rega dopo #friends che serie guardo? so che nessuna competerà mai con quella ma ho bisogno di nuove ship -