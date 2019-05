F1 | GP Spagna 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana al Montmelò

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dopo i primi quattro round disputati in Asia e Oceania il Mondialedi F1 è pronto ad approdare in Europa dove resterà, ad eccezione della singola parentesi canadese di inizio giugno, fino a metà settembre. Il primo appuntamento del lungo cammino nel Vecchio Continente sarà quello del GP di, tradizionale punto di svolta del campionato in quanto sedeta di tutti i primi maggiori upgrade aerodinamici e quindi di possibili rivoluzioni nei valori in campo delle scuderie.Il weekend di gara in arrivo sarà fondamentale per le sorti della stagione in corso, la Mercedes ha iniziato come mai nessuno era riuscita a fare nelle precedenti sessantanove edizioni del Mondiale, con quattro terrificanti doppiette che hanno messo in ginocchio i sogni iridati della Ferrari; la scuderia del Cavallino è chiamata urgentemente a dare delle risposte convincenti, qui dove nei test di ...

