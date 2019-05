bologna.repubblica

(Di lunedì 6 maggio 2019) L'di, da poco dopo le 16, al traffico aereo a causa di un piccolo velivoloche haun problema al carrello in fase died è fermo in pista. Lo ...

rep_bologna : Aeroporto chiuso a Bologna: un veivolo privato ha avuto difficoltà nell'atterraggio [news aggiornata alle 18:08] - italiavola : Bologna : aeroporto chiuso fino alle 18. Molti voli dirottati in vari aeroporti - BLQairport : RIAPERTO ALLE ORE 18.07 L'Aeroporto di #Bologna, chiuso dalle 16.15 a causa di un #Piper bloccato in pista per un p… -