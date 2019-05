ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Gli ambienti sono costruiti a regola d'arte e, iBar, rivolgono anche una particolare attenzione al mondo dei social. I clienti si possono fotografare prima gli interventi e dopo il ...

francogarna : Scoppia la moda dei beauty bar a New York - sangermax : RT @TweetNewsIta: Scoppia la moda del Re-Fashion, ossia quella di modificare i vecchi vestiti per riportarli a nuova vita! - TweetNewsIta : Scoppia la moda del Re-Fashion, ossia quella di modificare i vecchi vestiti per riportarli a nuova vita! -