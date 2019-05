ennapress

(Di domenica 5 maggio 2019) Su questa scia continueremo a vigilare a sostegno dei lavoratori del comparto, strategico nell'ambitocrescita dei giovanini e importante per il mondo del lavoro e dell'economia dell'...

ennatrasporti : Rappresentanti della Ugl Sicilia oggi a Catania per discutere di formazione professionale ed ex province: “Massimo… - BabaYaga2019 : RT @ombrerosse_: @aboubakar_soum @robertosaviano @albertoangela tra i nomi presenti al #SalonedelLibro. Come rappresentanti più in vista de… - ombrerosse_ : @aboubakar_soum @robertosaviano @albertoangela tra i nomi presenti al #SalonedelLibro. Come rappresentanti più in v… -