rai 3 * Prima dell' Alba | « Il viaggio si apre a Ostia dove Salvo incontra

Squash - Europei a squadre 2019 : prima vittoria per le azzurre - domani la sfida salvezza contro l’Ucraina. Gli uomini ancora sconfitti : Si avviano rapidamente alla conclusione gli Europei Assoluti a squadre di Squash 2019, in corso di svolgimento a Birmingham, in Inghilterra. La giornata ha già regalato alcuni verdetti: in campo maschile si giocheranno il titolo nella prima Divisione Spagna e Inghilterra, mentre Francia e Scozia si affronteranno per la medaglia di bronzo; al femminile invece la finale metterà di fronte Francia e Inghilterra, con Belgio e Scozia a contendersi il ...

Ucraina - rilanciare formato Normandia obiettivo primario Zelenskiy : Lo ha detto il suo consigliere per le questioni internazionali, di economia e di finanza, Oleksandr Danylyuk. Il cosiddetto formato Normandia a Quattro, che comprende Francia, Germania, Russia e &...

Serata David Bowie con Morgan su rai2 (Anteprima Blogo) : David Robert Jones, nato a Londra l'8 gennaio del 1947. Cantautore, attore, pittore, artista a tutto tondo scomparso solo 3 anni fa, un personaggio dalle mille sfaccettature che verrà celebrato in un programma interamente dedicato a lui dalla seconda rete della televisione pubblica.Carlo Freccero ha deciso di dedicare un programma a David Bowie che proprio quest'anno è stato nominato "il più grande entertainer del ventesimo secolo" da un ...

Palinsesti rai3 - estate 2019 : Raznovich e Sottile in prima serata : prima dell'Alba Reduce da una stagione foriera di sperimentazioni e novità, Rai3 rallenta i ritmi nei mesi più caldi dal punto di vista meteorologico. I Palinsesti estivi della rete diretta Stefano Coletta prevedono – nel periodo compreso tra il 2 giugno e il 7 settembre 2019 – conferme rispetto all’omologo periodo dell’anno precedente (soprattutto nel daytime), repliche e alcuni nuovi innesti. Ecco – salvo ...

Calciomercato Napoli - con raiola si è parlato anche di Lozano : è l'obiettivo primario : Non soltanto il futuro di Lorenzo Insigne, l' incontro avvenuto a casa di Carlo Ancelotti tra Mino Raiola e la dirigenza del Napoli , compresi il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo ...

Serata Woodstock con Rita Pavone e Morgan a giugno su rai2 (Anteprima Blogo) : Era il mese di agosto del 1969 quando a Woodstock, nello stato di New York, si svolse uno dei festival musicali più storici e mitici che si ricordi. In quell'occasione si radunarono oltre 400.000 giovani, si parla addirittura di un milione di persone, per un evento, anzi il più grande evento della storia del rock e del costume mondiale. Proprio a questo evento è dedicata una grande Serata televisiva che la seconda rete della televisione ...

È successo in TV – 30 aprile 2015 : l'Expo aperto in prima serata su rai 1 : Un importante occasione per il paese è stata sicuramente l'Expo aperto 4 anni fa. L'esposizione universale svolta a Milano tra il 1° maggio e il 30 ottobre 2015 vide un'apertura speciale e in diretta, condotta da Antonella Clerici e Paolo Bonolis su Rai 1 trasmesso giovedì 30 aprile 2015 in prima serata.La serata intitolata Expo 2015 - The Opening è stata proposta in mondovisione da Piazza del Duomo di Milano Oltre 300 sono gli artisti ...

Festival Tulipani di seta nera in onda su rai1 a luglio (Anteprima Blogo) : Il Festival Tulipani di seta nera approda in tv: la kermesse internazionale di cortometraggi a tema dedicata al sociale, istituita dall’Associazione Università Cerca Lavoro con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission, per la prima volta andrà in onda su Rai1 sabato 13 luglio, in seconda serata. Blogo è in grado di anticipare anche i nomi dei conduttori e i dettagli della 12esima edizione del Festival. Al timone ci ...

Ballata per Genova : una serata spettacolo in diretta a giugno su rai1 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è per venerdì 14 giugno in diretta da Piazza Kennedy a Genova, quando su Rai1 andrà in onda una grande serata evento dedicata al capoluogo ligure dal titolo Ballata per Genova. Si tratta di una grande serata in cui artisti del mondo dello spettacolo celebreranno Genova in tutta una serie di numeri dedicati a questa città. prosegui la letturaBallata per Genova: una serata spettacolo in diretta a giugno su Rai1 (Anteprima ...

Un Giorno in Pretura torna su rai 3 : prima puntata sul caso Marco Vannini : "In molti ci avete chiesto che Un Giorno In Pretura ritornasse in prima serata, e allora eccovi accontentati" - Con queste parole Roberta Petrelluzzi dà il via alla nuova stagione del programma più longevo di Rai 3, Un Giorno In Pretura, andato in onda questa sera con un'anteprima di circa 20 minuti ad anticipare due ore di interrogatori e inchieste volti a raccontare cosa sia davvero il caso Vannini. Sì, perché di questo si è parlato ...

#TVOI – The Voice of Italy 6 – Prima puntata del 23 aprile 2019 – Simona Ventura alla guida del talent show targato rai 2. : La musica torna a battere sul Due! È proprio il caso di riciclare lo slogan che accompagnava i programmi musicali della Rai Due di inizio decennio per annunciare la sesta edizione di The Voice of Italy. Il talent show, infatti, torna questa sera alle 21:20, con una formula rinnovata per l’ennesimo tentativo di rilancio di una trasmissione che, dal 2013 ad oggi, non […] L'articolo #TVOI – The Voice of Italy 6 – Prima puntata del ...

IN GUERRA PER AMORE - Il 26 aprile in prima serata su rai3 : Venerdì 26 aprile 2019 alle 21.20 Rai3 trasmette il film " In GUERRA per AMORE " con Pif e Miriam Leone. New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda GUERRA mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d'AMORE con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze,...

