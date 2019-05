Paura per Salah | il tecnico Klopp svela le condizioni dell’attaccante dopo il colpo alla

Berlusconi - la Paura per la salute e le confessioni : “Non posso fermarmi : la Cina è un pericolo per l’Italia” : “Ho accettato anche questa prova affidandomi a Dio e alla professionalità straordinaria del professor Zangrillo, del professor Rosati e dei loro collaboratori“. Così Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere della Sera. “Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura – racconta l’ex premier -. In momenti come quelli che ho passato la fede è davvero preziosa”. “Ho subito ingiustizie enormi, ...

Vivere nella Paura - la violenza percepita : E ancora una volta assistiamo all'inevitabile parata militare del mondo politico, Di Maio compreso, che chiede altri uomini sul territorio. Giusto. Peccato che i numeri ci dicano che abbiamo già più ...

Le notizie del giorno – Vergogna a Torino - Paura per Bernardeschi : Le notizie del giorno – Nel giorno in cui si celebrano i settant’anni dalla tragedia di Superga, ignoti hanno imbrattato la chiesa Gran Madre di Dio con scritte contro la Juventus e le forze dell’ordine. Sui fianchi dell’edificio sono comparse scritte di colore rosso del tipo “Gobbo bastardo” e “Bogianen granata Acab“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Prosegue il testa a testa tra la Curva Nord dell’Inter e Mauro Icardi. Una parte di ...

Paura per Salah - colpo alla testa : l’attaccante lascia il campo in barella [FOTO] : 1/4 AFP/LaPresse ...

Liverpool - Paura per Salah : l’egiziano sviene dopo uno scontro-shock [VIDEO] : Momo Salah è stato lo sfortunato protagonista di uno scontro bruttissimo con un avversario che lo ha costretto a lasciare il campo Momo Salah ha fatto prendere un discreto spavento ai tifosi del Liverpool durante la gara contro il Newcastle. Il centravanti egiziano a seguito di uno scontro con un avversario, è stramazzato al suolo apparentemente senza sensi. Il calciatore è stato subito soccorso dai medici e poco dopo si è ripreso, uscendo ...

La Paura come Arte - le opere della biellese Carla Vallata esposte a Roma : L'artista biellese Carla Vallata è stata selezionata per pArtecipare all'esposizione 'Asylum - La paura come Arte', collettiva internazionale che vedrà la presenza di 53 artisti contemporanei che ...

Paura Bernardeschi - disavventura per il centrocampista della Juventus [DETTAGLI] : Paura per Federico Bernardeschi. Durante la partita di ieri sera tra Juventus e Torino, infatti, i ladri hanno provato ad entrare nella sua casa in collina. Tentato furto, come evidenziato dalle pagine de “La Stampa“, sventato dalla fidanzata del calciatore, che ha messo in fuga i malviventi. La ragazza aveva trovato, rientrando a casa, la porta divelta, possibile quindi che sia stata utilizzata una spranga di ferro. LEGGI ...

Boeing 737 fuori pista : finisce in un fiume in Florida/ Paura per i 136 a bordo : Un Boeing 737 è finito fuori pista, atterrando in un fiume in Florida: Paura per i 136 a bordo fra passeggeri e personale, tutti salvi

Paura a Roma per betoniera impazzita : 14.44 Cinque feriti e varie auto distrutte: il bilancio dell'incidente che ha visto una betoniera lanciata contRomano sulla via Casilina, a Roma. E' accaduto tutto in pochi minuti: l' uomo al volante della betoniera ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. La betoniera ha così invaso la corsia opposta, travolgendo i pedoni e numerose auto in sosta, prima di fermarsi sui binari del tram. Il mezzo è stato sequestratp.

Paura su via Casilina : betoniera contromano travolge tre auto e investe 2 persone : Roma – Tre auto travolte e due persone investite. Panico a Roma su via Casilina, intorno alle ore 11, quando un camion betoniera lanciato contromano in direzione centro ha iniziato a travolgere tutto quello che trovava sul suo percorso, fino a imboccare le rotaie del trenino delle ferrovie laziali e arrestare la sua corsa. Sul posto la Polizia. L'articolo Paura su via Casilina: betoniera contromano travolge tre auto e investe 2 persone ...

Viterbo - la vittima dello stupro : «Ho ancora Paura di loro - spero restino in carcere» : Ha ancora paura la 36enne vittima della violenza di Viterbo ad opera di due militanti di Casapound. «Ho paura, ho ancora paura di loro e spero che restino in carcere». È...

Paura per Iker Casillas infarto mentre siu allena il portiere in ospedale : Dal mondo del calcio e dello sport moltissimi messaggi di solidariettà, fra cui quello del nostro Gianluigi Buffon, che gli augura di recuperare poresto. Ma di certo non giocherà più. Calcio