GF | anticipazioni | Kikò sceglie tra Tina e Ambra; arriva Daniele Interrante

anticipazioni Grande Fratello 16 : tra gli inquilini Kikò Nalli e la sorella di Icardi : È tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello 16, che verrà trasmessa oggi 8 aprile in prima serata su Canale 5. La conduzione sarà affidata ancora a Barbara d'Urso, che si avvarrà della collaborazione di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio nel ruolo di opinionisti. Saranno 16 i concorrenti che varcheranno la fatidica Porta Rossa, in un mix di volti noti e di persone mai viste in televisione. Alcuni di loro sono già stati ...