Basket | Fiat Torino nel burrone | sarà penalizzata di 6 punti per irregolarità nei

Basket - altri guai per la Fiat Torino : nessuna traccia dei bonifici di Gerasimenko : Non finiscono i guai per la Fiat Auxilium Torino. Dopo la mannaia calata dalla Lega Basket Serie A in forma di esclusione dalla stessa, il club piemontese si trova ora a dover fare i conti con le promesse non mantenute da Dmitry Gerasimenko all’atto dell’acquisizione delle proprie quote. Come afferma Giovanni Paolo Terzolo, fautore del progetto “Una Mole di canestri” con il quale si sta cercando di salvare il Basket a ...

L’Auxilium Fiat Torino è stata esclusa dalla serie A di Basket : L’Auxilium Fiat Torino, la squadra di pallacanestro di Torino sponsorizzata dalla Fiat, è stata esclusa dalla Lega Basket di serie A per l’ingresso nella proprietà del club torinese di Dimitry Gerasimenko, che fino allo scorso febbraio era il proprietario della

Basket - la Fiat Torino terminerà la stagione in corso - ma non potrà iscriversi alla Serie A 2019-2020 : Saranno molto pesanti, per la Fiat Auxilium Torino, le conseguenze dell’estromissione dalla Lega Basket Serie A decisa oggi dall’Assemblea di quest’ultima. La società piemontese, infatti, potrà terminare la stagione sportiva in corso. Non c’è, infatti, alcun problema con le scadenze della FIP e neppure con quelle della ComTeC. L’esclusione dalla Lega Basket, però, le impedirà di prender parte all’annata ...

'Gerasimenko persona non gradita' : la Fiat Torino viene esclusa dalla Lega Basket : ... che intende portare i club alla necessaria sostenibilità economica, tutelando l'immagine del Basket nei confronti degli appassionati e degli investitori che credono nel nostro sport. La compattezza ...

Basket - incredibile decisione dell’assemblea di Lega : Fiat Torino esclusa dalla LBA - delibera alla FIP per la partecipazione in Serie A : decisione a dir poco incredibile della Lega Basket Serie A nell’assemblea che si è svolta quest’oggi. La Fiat Torino, alla luce dei recenti avvenimenti che hanno visto l’acquisizione di parte del pacchetto societario da parte di Dmitry Gerasimenko, è stata esclusa dalla LBA, anche se per ora può ancora partecipare al campionato. Le antenne della Lega Basket si erano drizzate fin da quando è stato reso noto che, tra le persone ...

Basket - la Fiat è salva ma al Vela vince Cremona : Già matematicamente salva dopo il ko di Pistoia contro Cantù nell'anticipo del sabato sera, la Fiat cede al Vela al cospetto della Vanoli Cremona 88-94 al termine di un match giocato comunque con buon ...

